Révolution au PSG, un problème de taille est réglé

Benjamin Labrousse

Durant de longues années, le PSG a été pointé du doigt concernant son milieu de terrain, régulièrement évoqué comme le point faible du club parisien. Cette saison, un trio composé de Vitinha, Manuel Ugarte et de Warren Zaïre-Emery semble s’être constitué dans l’entrejeu parisien, ces trois joueurs afficheraient d’ores et déjà une belle complicité en dehors des terrains.

Paris se cherche encore. En ce début de saison, le PSG affiche des résultats mitigés avec notamment la gifle reçue à Newcastle ce mercredi en Ligue des Champions (4-1). Toutefois, l’attitude semble quelque peu retrouvée chez les Parisiens, tandis que l’entraîneur Luis Enrique cherche encore son dispositif préférentiel.

Mercato : Une surprise est annoncée, le PSG déjà plombé ? https://t.co/nr1j2QTUd4 pic.twitter.com/aACnrzsK1F — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

L’entrejeu : nouveau point fort du PSG ?

Autre point positif du côté du PSG : le milieu de terrain. Si tout n’est pas encore parfait au sein de l’entrejeu du club de la capitale, Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery ont tous trois affichés de belles promesses. De plus, entre le Portugais âgé de 23 ans, l’Uruguayen de 22 ans et le Français seulement âgé de 17 ans, le PSG peut entrevoir plusieurs saisons avec ce trio.

Le milieu de terrain du PSG très complice