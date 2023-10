Al-Khelaïfi affronte Verratti après son transfert du PSG

Thibault Morlain

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti a été poussé vers la sortie cet été. Invité à se trouver un nouveau club, l’Italien a fini par faire ses valises, s’envolant alors vers le Qatar et le club d’Al-Arabi. C’est avec les larmes aux yeux que Verratti a fait ses adieux au PSG. Et voilà que suite à ce transfert, Nasser Al-Khelaïfi et le milieu de terrain se sont retrouvés ces dernières heures.

C’est une page de l’histoire du PSG qui s’est tournée cet été. En effet, opérant un grand ménage dans son effectif, le club de la capitale n’a pas hésité à se séparer de certaines de ses stars. Luis Enrique ne comptant pas sur Marco Verratti, l’Italien, arrivé il y a pourtant plus de 10 ans maintenant au PSG, a alors fait ses valises.

Un match de paddel au Qatar

Malgré cette séparation, c’est loin d’être la guerre visiblement entre Marco Verratti et Nasser Al-Khelaïfi. Ce samedi, les deux hommes se sont d’ailleurs affrontés lors d’un match de paddel. En effet, en marge du Grand Prix de Formule 1 au Qatar, l’influenceur Valouzz a filmé et posté sur Instagram le match entre le président du PSG et son ex-joueur, aujourd’hui à Al-Arabi.

« Il fera toujours partie du Club »