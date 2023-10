PSG : «Je le connais», il balance sur Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Luis Enrique a pris tout le monde de court en alignant un onze de départ avec quatre attaquants pour le déplacement à Newcastle. Un choix qui s'est avéré perdant puisque le PSG s'est très lourdement incliné sur la pelouse des Anglais (1-4). Mais selon Christophe Dugarry, le technicien espagnol est borné et ne devrait pas changer ses plans en continuant d'utiliser ce système et cette animation, malgré l'échec.

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique traverse des premières turbulences. Il faut dire que ses choix contre Newcastle ont largement été commentés. Le coach espagnol a effectivement aligné quatre attaquants et le résultat a été catastrophique puisque les Parisiens ont sombré, s'inclinant très largement (1-4). Et Christophe Dugarry estime que Luis Enrique a manqué de respect aux Magpies .

Dugarry charge Luis Enrique

« Tu es l’entraîneur de Newcastle (Eddie Howe), tu vois le PSG qui a eu une intersaison difficile, ils ont perdu Messi, Neymar… Ils ont acheté des bons joueurs, pas des stars. Ils arrivent à Newcastle dans un stade en feu. Ils jouent avec quatre attaquants. Les mecs de Newcastle ont dû se dire : "Ils nous prennent pour des nazes, pour des pipes. On va leur rentrer dedans. On a peut-être les pieds carrés, on n’a peut-être pas des grands joueurs, on est peut-être trop grands, trop gros... mais tu va voir l’intensité quand va leur mettre, on va leur chicoter les chevilles." Et c’est ce qui s’est passé ! L’entraîneur a pris Newcastle pour des nazes », lance dans un premier temps le champion du monde 1998 avant de se prononcer sur la personnalité de Luis Enrique.

«Il mourra avec ses idées»