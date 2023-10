Un crack arrive au RC Lens, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, le RC Lens est allé dénicher un joueur méconnu du grand public. Impressionnant lors de la dernière Coupe du monde U20, Abdukodir Khusanov a effectivement débarqué durant le précédent mercato estival. Le jeune Ouzbek arrive pour préparer l'avenir, et Franck Haise ne tarit pas d'éloges pour son joueur qui monte en puissance alors qu'il poursuit son intégration.

Cet été, le RC Lens a encore fait travailler sa cellule de recrutement pour aller dénicher un talent méconnu du grand public. C'est ainsi que les Sang-et-Or ont recruté Abdukodir Khusanov. Le roc défensif ouzbek avait notamment brillé lors de la Coupe du monde U20 et Franck Haise se prononce sur son jeune joueur.

Transfert historique au RC Lens, Deschamps sort du silence https://t.co/775zXJ6pAX pic.twitter.com/FJRm8U3F2I — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Haise s'enflamme pour Khusanov

« Quand la cellule de recrutement a validé le profil, c’était ça la question à ce moment-là (sa maturité, ndlr), eux étaient convaincus. Quand ils m’ont montré les images, j’avoue que, quand j’ai su son âge, j’étais particulièrement étonné. Ça me rappelait, dans un autre registre, Facundo Medina, qui n’était pas aussi jeune, mais qui était quand même jeune en Argentine, et je trouvais une grande maturité dans ce qu’il montrait. Il y a eu les images, sa signature et son arrivée, et en effet, c’est un joueur d’une grande maturité. C’est assez impressionnant, avec une marge de progression très très importante. Ce n'est qu’un 2004 », a confié le coach du RC Lens en conférence de presse, avant de se prononcer sur les difficultés de communication qu'il peut rencontrer avec son défenseur.

«C’est assez impressionnant»