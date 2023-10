RC Lens : Il regrette déjà son transfert ?

Arnaud De Kanel

Véritable symbole du RC Lens de Franck Haise depuis la remontée du club en Ligue 1, Seko Fofana s'est envolé versde nouveaux horizons cet été. Le milieu de terrain ivoirien a signé en faveur d'Al Nassr alors qu'il avait l'opportunité de jouer la Ligue des champions avec le club qu'il a ramené au sommet. Et visiblement, beaucoup de choses lui manquent déjà.

Une page s'est tournée au RC Lens cet été, la plus fournie de ces trois dernières années sans aucun doute. Devenu capitaine d'une équipe qui lui ressemblait, Seko Fofana a signé en faveur d'Al-Nassr. L'opportunité financière était difficile à refuser pour l'Ivoirien qui garde tout de même un lien fort avec le RC Lens puisqu'il en est devenu actionnaire. Il était même présent pour donner le coup d'envoi fictif du derby face au LOSC. L'occasion pour lui de tirer un bilan sur le début de saison des Sang et Or.

«Il faut forcer et on finira par être récompensé»

Seko Fofana a participé à l'émission Le 19’06 sur les réseaux sociaux du RC Lens après le derby et il se veut confiant pour la suite. « On est bien, il faut continuer comme ça et la réussite va finir par être de notre côté. Il faut forcer et on finira par être récompensé. Les résultats n’étaient pas là en début de saison, mais on a retrouvé plein de choses. Je suis confiant pour la suite. Que ce soit Arsenal ou Séville, ce sont des matches références », a-t-il déclaré. Seko Fofana continue de suivre son ancien club et au vu de ce qu'il confie, tout porte à croire qu'il regrette déjà son transfert.

«Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et énormément de choses qui me manquent»