OM : Le verdict va tomber pour un proche de Longoria

Hugo Chirossel

À la suite de la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters, Pablo Longoria et trois dirigeants de l’OM avaient décidé de se mettre en retrait. Si la situation s’est apaisée depuis, l’avenir de Javier Ribalta quant à lui est toujours aussi incertain. Le bras droit du président marseillais semble plus que jamais sur le départ.

L’OM a enfin renoué avec le succès dimanche, lors de la réception du Havre à l’Orange Vélodrome (3-0). Cela faisait six matchs toutes compétitions confondues que les Olympiens ne s’étaient plus imposés. Une victoire qui va permettre à Gennaro Gattuso et son groupe de travailler un peu plus sereinement pendant la trêve internationale.

Quid de la direction de l’OM ?

Cette période de coupure internationale va également permettre à l’OM de régler ses problèmes en interne. Car si Pablo Longoria a finalement décidé de conserver son poste après sa mise en retrait, ce n’est pas encore le cas de son bras droit, Javier Ribalta.

Ribalta toujours vers un départ