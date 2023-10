Longoria peut perdre du très lourd à l’OM

Thibault Morlain

Suite à la réunion houleuse avec les supporters, Pablo Longoria et d’autres de ses collaborateurs à l’OM avaient décidé de se mettre en retrait. Si l’Espagnol a repris ses fonctions de président, Javier Ribalta n’est lui toujours pas revenu. Le doute plane concernant le départ de ce dernier. Si tel était le cas, cela serait un coup dur pour Longoria.

Alors que l’OM a été frappé de plein fouet par une violente crise, ça a pour le moment fait une victime. En effet, face à la situation, Marcelino a décidé de claquer la porte. Et il pourrait ne pas être le seul à en faire de même… Toujours en retrait de ses fonctions de directeur du football à l’OM, Javier Ribalta réfléchit à son avenir et l’idée d’un départ prend de plus en plus d’ampleur…

Le duo Longoria-Ribalta fait le bonheur de l’OM

Pour Pablo Longoria, perdre Javier Ribalta serait un gros préjudice à l’OM. En effet, les deux hommes s’entendent à merveille et forme un duo redoutable sur le mercato. Dans un documentaire de la Ligue 1 sur Youtube , Fabrice Hawkins, journaliste RMC , confie : « Il travaille avec Javier Ribalta en mode intelligence ». Journaliste pour L’Equipe , Loïc Tanzi avoue lui : « Longoria c’est le négociateur et Ribalta c’est celui qui va chercher toutes les infos sur le marché ».

« Le duo fonctionne très bien »