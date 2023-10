Il quitte le PSG, la raison est inattendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a réalisé une énorme dégraissage qui a notamment vu partir plusieurs indésirables à l’image de Julian Draxler, qui n'entrait plus du tout dans les plans du staff parisien. Le champion du monde 2014 a rejoint le Qatar, mais il explique que son départ n’a pas nécessairement été motivé par sa situation sportive, mais plus par sa sécurité à Paris…

Arrivé en janvier 2017 au PSG, Julian Draxler avait réussi d'excellents débuts avec le club de la capitale. Malheureusement pour lui, alors qu'il était titulaire indiscutable lors de ses six premiers mois à Paris, l'international allemand a vu débarquer Kylian Mbappé et Neymar l'été suivant son transfert. Par conséquent, la concurrence à son poste s'est renforcée de façon drastique, au point qu'il ait vu son temps se réduire semaine après semaine. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas vraiment profité de ses rares minutes pour se distinguer. Ainsi, Julian Draxler est devenu indésirable au fil des saisons. Prêté la saison dernière à Benfica, l'Allemand a définitivement quitté le PSG cet été. Il a effectivement rejoint Al Ahli SC au Qatar.

Composition polémique au PSG, Luis Enrique lâche sa réponse https://t.co/FN1ko0IH2q pic.twitter.com/ZjiHtz1UBp — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Draxler avait peur... des cambriolages

Et pour la première fois depuis son départ du PSG, Julian Draxler s'est prononcé sur les raisons de son transfert. « Ces dernières années, nous avons eu de nombreux cas de cambriolage à Paris. Ce n'est pas agréable en soi, mais dernièrement, il y a eu des cas comme Donnarumma qui a été attaché dans son propre appartement, et sa femme a été forcée d'ouvrir le coffre-fort, et des histoires de ce genre », explique dans un premier temps le joueur Allemand au micro de Sky Sport , avant de poursuivre.

«La criminalité devient un peu incontrôlable à Paris en ce moment»