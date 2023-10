PSG : L’Espagne interpelle Mbappé pour son transfert

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les rumeurs sur le mercato. Pour l'instant, personne ne sait vraiment s'il prolongera au PSG et s'il s'en ira relever un autre challenge ailleurs. Le Real Madrid se tient notamment à l'affût. Et en Espagne, on a pas manqué d'interpeller la star de 24 ans pour son transfert.

Cet été, le PSG a encore une fois vu son mercato être tourmenté par le feuilleton Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, la star de 24 ans a refusé de lever son option pour prolonger d’une année supplémentaire. Résultat, les rumeurs l’envoyant au Real Madrid ont été relancées. Mais finalement, l’international français est bien resté au PSG.

PSG : Le Real Madrid a un plan pour le feuilleton Mbappé ! https://t.co/WVc0iK0dq4 pic.twitter.com/iJ0PW6YyFJ — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Le feuilleton Mbappé agite le mercato

Le Real Madrid resterait malgré tout à l’affût. Florentino Pérez mise sur une arrivée libre de Kylian Mbappé en 2024. Et comme Le10Sport.com a pu vous le révéler, il y a actuellement autant de chance de voir le capitaine des Bleus signer dans la capitale espagnole que de rester au PSG cet été. L’Espagne a alors tenu à interpeller Kylian Mbappé.

«Madrid ne va pas te pardonner»