Le clan Mbappé au cœur d’un malaise au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé a vu son aura grandir. Le joueur dispose, aujourd'hui, d'une grande influence au sein de la formation parisienne, et il n'est pas le seul. Sa famille, et notamment sa mère Fayza Lamari, serait très impliquée au sein de la capitale, ce qui commencerait à agacer en interne.

La star du PSG est sans aucun doute Kylian Mbappé. Mais son influence ne se limite pas seulement au terrain. L'une des preuves se trouve dans le recrutement parisien. Cet été, de nombreux joueurs français ont été recrutés, notamment en raison de leur entente avec Mbappé. Par ailleurs, la famille de l'international tricolore s'est solidement implantée au sein du PSG.

Il est attendu au PSG en 2024 https://t.co/ELBnJT1zrh pic.twitter.com/LQYt7Wtc4j — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« La mère de Mbappé a une grande influence »

Comme l'avait indiqué Daniel Riolo il y a quelques mois, la mère du joueur, Fayza Lamari, disposerait d'une grande influence. « Est-ce que la mère de Mbappé dirige le PSG ? En tout cas elle a une grande influence » avait lâché le journaliste. Et comme l'a confirmé le chroniqueur de RMC , cela provoque des remous en interne.

Des reproches faits au clan Mbappé ?