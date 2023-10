Fiasco au PSG, le coupable est désigné

La rédaction

Sérieux coup d'arrêt pour le PSG. Mercredi soir, le club de la capitale a subi une lourde défaite sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions (4-1). Luis Enrique avait décidé d'aligner un 4-2-4 qui s'est avéré être une erreur fondamentale. Le journaliste Denis Balbir ne l'a pas épargné lors de sa chronique pour But Football Club.

Après sa victoire face au Borussia Dortmund lors de la première journée (2-0), le PSG espérait confirmer face à Newcastle. C'est raté. La formation parisienne n'a jamais réussi à trouver la clé face à une formation anglaise réaliste devant son public. Pour Denis Balbir, la faute est à mettre sur Luis Enrique, qui avait décidé d'opter pour un 4-2-4 et qui a décidé de conserver ce système durant l'intégralité du match, malgré la domination de Newcastle.

« Luis Enrique a aussi une grande part de responsabilité »

« Moi qui voyais le PSG s’imposer à Newcastle, j’ai été déçu. Je pense que Luis Enrique a aussi une grande part de responsabilité dans sa volonté de ne pas changer les choses au bon moment. Beaucoup de joueurs sont passés au travers individuellement et collectivement » a lâché le journaliste, qui se montre inquiet pour la suite de la compétition.

« Le match de Newcastle est plus qu’un accident »