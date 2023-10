Luis Enrique fracassé au PSG, la réponse du Qatar

Axel Cornic

Arrivé cet été pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique est déjà sous le feu des critiques. Le coach du Paris Saint-Germain ne convainc pas et la récente déroute face à Newcastle en Ligue des Champions (4-1), n’a en rien arrangé les choses. Mais la confiance des propriétaires parisiens semble encore intacte...

Technicien d’expérience, réputé pour sa poigne et sa vision tactique, Luis Enrique semblait être le bon choix pour le PSG. Il n’a pourtant suffi que quelques semaines pour le voir être pointé du doigt, avec certains qui annoncent déjà un échec cuisant.

Luis Enrique reste campé sur sa position

Les critiques des derniers jours ne semblent pas atteindre Luis Enrique, qui aurait l’intention de garder son cap. RMC Sport nous apprend que le coach du PSG voudrait poursuivre son expérience avec le 4-2-4, qui a été au centre du désastre de Newcastle, avec un milieu trop peu fourni. On pourrait donc le revoir dès ce dimanche, pour le match face au Stade Rennais en Ligue 1.

Il n’a rien à craindre