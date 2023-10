PSG : Après le fiasco, Luis Enrique prêt à prendre une décision invraisemblable ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors des dernières rencontres, Luis Enrique a décidé d'aligner son équipe en 4-2-4. Force est de constater que le bilan est loin d'être satisfaisant. Un nul et une défaite face à Newcastle en Ligue des champions. Cette décision a été très critiquée par certains observateurs. Ce qui n'empêche pas l'entraîneur du PSG de songer à reconduire ce système face à Rennes ce dimanche.

Luis Enrique s'entête. Après un match décevant face à Clermont samedi dernier (0-0), l'entraîneur du PSG a décidé de reconduire un système en 4-2-4 avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sur le front de l'attaque pour affronter Newcastle en Ligue des champions. Mais cette tactique n'a pas porté ses fruits. Complètement dépassé, le milieu de terrain n'a pu contenir les offensives anglaises. En cours de jeu, Luis Enrique a lancé Bradley Barcola et Vitinha sans pour autant changer de système. Il a justifié sa décision après la rencontre.

Luis Enrique assume ses choix

« On a joué le même système pendant tout le match. Pourquoi ce choix ? Parce que je suis le coach, c'est à moi de décider. Le résultat est très favorable pour Newcastle mais on ne mérite pas ce résultat. Un manque d'agressivité en attaque ? Peut-être dans les 20 derniers mètres. On a eu beaucoup de bonnes positions. Quand les espaces sont aussi réduits, il faut mieux jouer… C'est un mauvais résultat mais on doit continuer. (…) Si je n'ai pas changé à la mi-temps, c'est que je pensais que c'était le meilleur choix. Et je continue de le penser » a lâché Luis Enrique en conférence de presse.

Luis Enrique prêt à reconduire son 4-2-4 ?