PSG : La solution est déjà trouvée après le calvaire ?

Le PSG s'est lourdement incliné mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de Newcastle, et tentera de redresser la barre dès dimanche face au Stade Rennais. Pour se faire, Luis Enrique devra probablement revenir à son système initial en 4-4-3, plutôt que le 4-2-4 défaillant de Saint James' Park.

C'est un fait, le PSG n'a pas affiché un beau visage mercredi soir à Newcastle (défaite 4-1), loin de là. Pour son deuxième match de Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique s'est lourdement inclinée face aux Magpies , et a été totalement surclassé sur le plan tactique en perdant un nombre importants de duels dans l'entrejeu.

Luis Enrique ne regrette rien

Interrogé après la rencontre sur son choix d'aligner un système en 4-2-4, Luis Enrique a campé sur ses positions : « Notre attitude au début du match a été très bonne. Nous avons été très bons sous pression et nous avons réussi à surpasser le pressing de Newcastle (…) Le résultat n’est pas totalement injuste, et je félicite Newcastle, mais je le trouve excessif. Le système ? Je pensais que c’était le meilleur pour l’équipe. Je le pense toujours », a expliqué l'entraîneur du PSG. Et pourtant...

Le PSG devra revenir au 4-3-3

En début de saison, le PSG affichait un équilibre bien plus convaincant lorsqu'Enrique optait pour un 4-3-3 avec le trio Ugarte-Vitinha-Zaïre-Emery au milieu de terrain, et nul ne doute que le technicien espagnol devra opter pour un retour aux sources avec cette formule dès dimanche, à Rennes, pour relancer son équipe.