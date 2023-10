Bourreau du PSG, il s'enflamme

Thibault Morlain

Mercredi soir, c'était l'euphorie totale à St James Park. En effet, Newcastle venait de réussir à faire couler le PSG, qui a vécu une grosse déconvenue dans le nord de l'Angleterre (4-1). A froid, Eddie Howe, entraîneur des Magpies, a ensuite regarder le match et la performance de ses joueurs et il a apprécié ce qu'il a vu.

A domicile, Newcastle a totalement fait déjouer le PSG en Ligue des Champions. Au-dessus dans tous les compartiments de jeu, les Magpies se sont imposés dans une ambiance de folie à St James Park. Une soirée particulière qui restera dans les mémoires longtemps. Y compris dans celle d'Eddie Howe.

« J'étais tellement content de revoir le match »

En conférence de presse ce vendredi, Eddie Howe est bien évidemment revenu sur le match face au PSG. Dans un premier temps, l'entraîneur de Newcastle a confié : « Je me suis réveillé le lendemain et j'ai regardé. Je n'avais pas eu la chance de le faire durant la nuit car il était tard. J'étais tellement content de revoir le match. J'espère que l'engagement des joueurs et les sentiments qui en découlent vont perdurer longtemps ».

« C'était une nuit excellente »