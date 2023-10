Un joueur du PSG reçoit une réponse pour son duel avec Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Après cette journée de championnat, les internationaux vont retrouver leurs sélections nationales. Cela sera notamment le cas pour l'attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, appelé avec le Portugal. Le buteur parisien se retrouvera alors en concurrence avec un certain Cristiano Ronaldo pour le poste de numéro 9. Un duel sur lequel s'est prononcé le sélectionneur, Roberto Martinez.

International portugais, Gonçalo Ramos reste sur un doublé avec la Seleçao, c'était face a Luxembourg. Mais au Portugal, le poste de buteur est très convoité puisqu'en plus du joueur du PSG, Cristiano Ronaldo prétend également à une place de titulaire. Ramos ou CR7 ? Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, va devoir trancher.

PSG : La solution est déjà trouvée après le calvaire ? https://t.co/fLBERt8DHm pic.twitter.com/VD2fQKxRsj — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Gonçalo Ramos ou Cristiano Ronaldo ?

La question a d'ailleurs été posée à Roberto Martinez. Et en conférence de presse, le sélectionneur du Portugal a confié à propos de Gonçalo Ramos et Cristiano Ronaldo : « Nous avons besoin de joueurs qui prennent leurs responsabilités et qui jouent bien, et c’est ce qu’on fait Gonçalo Ramos, Diogo Jota ou Ricardo Horta quand ils ont eu l’opportunité d’être sur le terrain ».

« Trouver la bonne solution pour utiliser les joueurs qui sont en forme »