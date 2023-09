«C’est terrible», Thierry Henry est choqué par Cristiano Ronaldo

Comme chaque année, les notes des joueurs dans le mode Ultimate Team d’EA FC, anciennement FIFA, font beaucoup parler. Cette édition 2024 n’a pas dérogé à la règle. Thierry Henry s’est prêté au jeu de deviner l’identité de certains joueurs en fonctions de leurs statistiques et il a visiblement été très surpris au moment d’arriver à Cristiano Ronaldo.

Vendredi, le célèbre jeu de football EA FC, anciennement connu sous le nom de FIFA, a rendu disponible sa toute nouvelle édition 2024. Un opus que le10sport.com a pu tester. Chaque année, de nombreux joueurs se plaignent des notes jugées trop basses qu’ils obtiennent. Pour BR Football , Thierry Henry quant à lui a essayé de deviner l’identité de certains en fonction de leurs statistiques.

Thierry Henry n’a pas trop eu de mal pour Lionel Messi et Thibaut Courtois. Même chose en ce qui concerne Antoine Griezmann. « Oh, un frenchy ! C'est aussi un joueur polyvalent. Je n’en vois que deux. J'aurais dit Griezmann dès le départ », a-t-il déclaré.

Thierry Henry guesses the #FC24 player from their stats 🎮 pic.twitter.com/CGjEQOrF56