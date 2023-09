Surprise, il compare un phénomène à... Messi !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 16 ans, Lamine Yamal est en train d'impressionner tout le monde au FC Barcelone cette saison. Les supporters blaugrana aimeraient le voir plus souvent, Xavi l'utilisant régulièrement en sortie de banc. Le technicien catalan n'a d'ailleurs pas hésité à prendre Lionel Messi en exemple pour expliquer ses décisions concernant le crack du Barça.

Si le PSG a son phénomène avec Warren Zaïre-Emery, le FC Barcelone tient également son prodige. Du haut de ses 16 ans, Lamine Yamal impressionne tout le monde. Xavi lui accorde régulièrement sa confiance depuis le début de saison, le crack blaugrana ayant pris part aux huit rencontres disputées pour le Barça (pour trois titularisations).

Le Barça tient un phénomène avec Lamine Yamal

Et pour les quelques minutes de jeu qu’il a gratté, Lamine Yamal a démontré de réelles qualités. Les supporters du FC Barcelone aimeraient donc le voir plus souvent sur le terrain. Néanmoins, Xavi souhaite le protéger d’un point de vue physique, et il n’a pas hésité à prendre Lionel Messi en exemple pour expliquer ses propos.

Xavi veut lui éviter les galères de Messi