Mbappé : Le plan B du Real Madrid va donner le feu vert !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid garderait toujours espoir d’accueillir Kylian Mbappé malgré les déceptions passées sur le marché. En parallèle, l’option Erling Braut Haaland est plus que simplement prise en considération selon la presse anglaise qui dévoile l’envie du joueur de rejoindre la capitale espagnole.

Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid à l’approche du mercato estival. C’est en effet ce que The Daily Telegraph a fait savoir ces dernières heures. Néanmoins, le média anglais expliquait en outre que le comité de direction du Real Madrid gardait un oeil avisé sur la situation d’Erling Braut Haaland en parallèle.

Un transfert d’Haaland à l’avenir ? Le Real Madrid y pense

Et pour cause, le plan du Real Madrid serait à terme d’inclure Erling Braut Haaland au sein de son effectif qui pourrait également compter Kylian Mbappé. De quoi pousser Manchester City à commencer à songer à ouvrir des discussions au fil de la saison afin de prolonger le contrat courant jusqu’en juin 2027 du Norvégien selon The Telegraph.

Mbappé fait un cadeau à 100M€ au PSG https://t.co/VbCH2iQJ3P pic.twitter.com/YsT81leLAt — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Manchester City connaîtrait la volonté d’Haaland d’aller au Real Madrid