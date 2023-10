En pleine galère, une star du PSG fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison frustrant, Ousmane Dembélé était de retour à Rennes ce dimanche soir où le PSG s'est imposé 3 buts à 1 au terme d'une prestation globalement aboutie. L'ailier français a même délivré une passe décisive sur l'ouverture du score de Vitinha. Après la rencontre, il affichait donc sa joie.

Recruté pour 50M€, Ousmane Dembélé a connu un début de saison en dents de scie avec le PSG. Si dans le jeu il continue à réaliser ce qu'il fait de mieux, à savoir déséquilibrer les blocs adverses par sa qualité technique. Cependant, il peine encore dans le dernier geste comme en témoignent ses statistiques. Alors qu'il court après son premier but, l'ancien Rennais a tout de même délivré sa deuxième passes décisives de la saison sur la pelouse de son ancien club dimanche soir.

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«Il y a encore des choses à améliorer mais je suis satisfait»

En effet, alors que le PSG s'est imposé 3 buts à 1, Ousmane Dembélé a parfaitement décalé Vitinha pour l'ouverture du score face au Stade Rennais. Après le match, il affichait donc sa satisfaction. « Il y a encore des choses à améliorer mais je suis satisfait », confiait l'ailier français en zone mixte, avant d'afficher sa motivation pour la suite de la saison.

«On va faire le maximum possible»