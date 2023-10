Mercato : Messi déjà sur le départ ? Une annonce tombe

Thomas Bourseau

Coup dur pour Lionel Messi. Recruté par l’Inter Miami afin de faire grandir leurs chances de participation aux Play-Offs de Major League Soccer, Messi a échoué dans sa mission, à l’instar de Sergio Busquets et de Jordi Alba, tous deux égarement venus dans cette optique. Et qu’en est-il d’un retour en prêt au FC Barcelone ? Son entraîneur Gerardo Martino s’est lâché.

Lionel Messi ne prendra pas part aux Play-Offs de Major League Soccer au début de l’année 2024. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Inter Miami a été battu par Cincinatti sur le score d’1 but à 0, obligeant la franchise floridienne à dire adieu à son rêve de Play-Offs.

Un retour de Messi en Europe… et au FC Barcelone ?

De quoi permettre à la rumeur lancée par SPORT la semaine dernière d’éventuellement se concrétiser ? Comme David Beckham au Milan AC et Thierry Henry à Arsenal, Lionel Messi pourrait profiter de cette période pour être prêté en Europe et en l’occurence, au FC Barcelone. Cependant, d’après 90min , il n’y aurait aucune indication à ce jour d’une telle option pour Messi.

«Si vous me dites qu'il va en vacances ou qu'il va visiter Barcelone, c'est probable»