Mercato : Mourinho se lâche sur le Real Madrid

Cela fait maintenant deux ans que José Mourinho a fait son retour en Serie A, à l’AS Rome. Un championnat qu’il avait découvert il y a plus de 10 ans, lorsqu'il était l’entraîneur de l’Inter Milan. Après deux saisons et son succès en Ligue des champions, le technicien portugais avait pourtant décidé de s’en aller pour rejoindre le Real Madrid. Un choix sur lequel il est revenu dernièrement.

Il y a un peu plus de 13 ans, José Mourinho quittait l’Inter Milan pour s’envoler en direction du Real Madrid. Un choix qui a pu surprendre, car le Special One sortait d’une saison à l’issue de laquelle il avait tout gagné avec les Nerazzurri . Mais la Casa Blanca ne se refuse pas. « Je suis toujours très honnête avec les autres et avec moi-même. J'aurais pu aller au Real Madrid après ma première saison à l'Inter, mais j'avais signé pour rester plus d'un an. J'ai eu une relation incroyable non seulement avec le président, mais aussi avec sa femme et ses enfants », a déclaré José Mourinho, dans un entretien accordé à l’émission Buffa Talks de Sky Sports .

«C'est le plus grand club du monde»

« Je suis allé chez Moratti à la fin de la première saison et nous sommes arrivés à la conclusion que je resterais une année de plus. Ce n'est pas la victoire ou la défaite en finale de la Ligue des champions qui allait décider de ma vie, je savais déjà ce que j'allais faire et je voulais aller au Real Madrid. L'occasion s'est présentée pour la deuxième fois et j'ai voulu y aller, c'était un moment de ma carrière où je me suis dit que je devais le faire. C'est le plus grand club du monde, il n'y a pas d'histoire, mais j'avais envie de remporter le titre de Serie A », a ajouté José Mourinho.

«Il aurait été plus confortable pour moi de rester à l'Inter»