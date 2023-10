Coup dur pour Messi après le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami cet été. De retour de blessure ce dimanche, la Pulga a vécu un nouveau coup dur avec la franchise de David Beckham. En effet, Leo Messi n'a pas pu qualifier l'Inter Miami pour les play-offs.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi a fait ses valises pour rejoindre un tout nouveau club. En effet, la Pulga a quitté le club de la capitale à la fin de son contrat le 30 juin pour migrer librement et gratuitement vers l'Inter Miami.

Lionel Messi est revenu de blessure

Ces dernières semaines, Lionel Messi a vécu ses moments difficiles à l'Inter Miami. En effet, le capitaine et numéro 10 de la franchise de David Beckham a manqué plusieurs matchs à cause d'une blessure. Et malgré le grand retour de Leo Messi ce dimanche, l'Inter Miami n'est pas parvenu à se qualifier pour les play-offs.

L'Inter Miami ne jouera pas les play-offs