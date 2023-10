Mbappé a un rêve, un joueur du PSG veut le suivre

Jean de Teyssière

Le PSG peut être rassuré : Kang-in Lee ne participera pas au service militaire en Corée du Sud après la victoire de sa sélection lors des Jeux asiatiques face au Japon (2-1). Le milieu de terrain avait été libéré par le PSG pour participer à ces Jeux et après la victoire, Kang-in Lee a affiché sa volonté de participer lui aussi aux Jeux Olympiques de Paris, tout comme Kylian Mbappé.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont arriver très vite et c'est le rêve de Kylian Mbappé de disputer cette compétition. L'attaquant français pourrait faire partie de la délégation française à Paris en 2024 même si Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs et de l'équipe olympique, avait été peu loquace à ce sujet. Et le rêve de Mbappé est partagé par un autre joueur du PSG.

«Je suis heureux d’avoir atteindre mon objectif avec la sélection»

En zone mixte après la victoire de la Corée du Sud face au Japon (2-1) lors de la finale des Jeux asiatiques, Kang-in Lee, le milieu de terrain du PSG, était interrogé sur son ressenti après ce beau succès, dans des propos rapportés par PSG Infos : « J e suis heureux d’avoir atteint mon objectif avec la sélection. J’ai ressenti et vécu chaque moment. C’était une bonne sensation. »

Kang-in Lee ouvre la porte à Paris 2024