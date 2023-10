«Faire taire des bouches» : La réponse de Mbappé est attendue après le fiasco du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG est attendu au tournant après l’humiliation subie sur la pelouse de Newcastle (1-4) en milieu de semaine. Bruno Genesio a conscience que les hommes de Luis Enrique auront à cœur de se rattraper, à commencer par Kylian Mbappé avec sa « mentalité de champion » comme l’a confié l’entraîneur rennais.

Le Stade Rennais va-t-il encore faire souffrir le PSG, comme le club breton a su le faire au cours des dernières années ? Bruno Genesio l’espère après la défaite de son équipe jeudi contre Villarreal (1-0). « La colère n’est pas souvent de bon conseil, surtout à chaud, et cela m’arrive rarement, mais parfois c’est bien d’en avoir un peu… Ce n’est pas Villarreal qui a gagné ce match, c’est nous qui l’avons perdu. On ne peut pas débuter un match de Coupe d’Europe comme on l’a fait », a-t-il regretté ce samedi en conférence de presse. En face, le PSG est également revanchard après l’humiliation à Newcastle (1-4), et Bruno Genesio en a conscience.

« Attention, tout ce qu’on a entendu depuis mercredi sur les joueurs parisiens et l’équipe parisienne… »

Alors que Bruno Genesio et les Rennais ont déjà fait plier le PSG par le passé, l’entraîneur craint un sursaut d’orgueil des hommes de Luis Enrique. « C’est important de savoir qu’on l’a déjà fait et qu’on est capable de le faire. Mais attention, tout ce qu’on a entendu depuis mercredi sur les joueurs parisiens et l’équipe parisienne… Je pense qu’en face il y a des grands champions et ce n’est pas ce qui est mieux pour nous », a-t-il confié, relayé par Stade-Rennais-Online .

« Avec la mentalité de champion, il aura à coeur dimanche de faire taire pas mal de bouches »