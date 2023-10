Dembélé - PSG : Le coup de gueule de Luis Enrique

La rédaction

Ce mercredi, le PSG a été sévèrement battu par Newcastle en Ligue des champions (4-1). Encore une fois, Ousmane Dembélé a été décevant. Depuis son arrivée, l'international français peine à montrer son meilleur niveau. Mais en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas souhaité l'enfoncer et n'a pas hésité à remettre en place un journaliste présent dans la salle.

Arrivé au PSG cet été pour épauler Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé peine à remplir sa mission. Comme à son habitude, le joueur provoque mais peine à se montrer dangereux. Seulement une passe décisive depuis le lancement du championnat. C'est bien trop peu pour un joueur, censé prendre la succession de Neymar. Mais Luis Enrique n'a pas l'intention de lâcher son joueur. Lorsqu'un journaliste se trompe et annonce que Dembélé n'a délivré aucune passe décisive depuis son arrivée au PSG, l'entraîneur espagnol s'emporte.

Luis Enrique recadre les journalistes

« Cette donnée n’est pas exacte. Tu ne te souviens pas de la passe décisive à Gonçalo Ramos contre Marseille ? Ça ne compte pas ça ? Le problème que vous avez vous les journalistes, dans n’importe quel pays c’est que votre intérêt est porté sur un scénario soit très positif, soit très négatif. Tout n’est pas noir ou blanc, il y a des zones de gris. Dembélé est un joueur top dans presque tout ce qu’il fait, je suis très content, avec ses performances. Et au fil de la saison il va s’améliorer, j’ai aucun doute » a lâché Enrique, qui ne compte pas accabler son joueur.

« Je ne crois pas qu’il faut mettre la pression sur les joueurs »