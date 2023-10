Retour en Europe pour Messi ? Un club annonce la couleur

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’est pas sur le point de reprendre le chemin de l’Europe contrairement à ce qui a été dit dans la presse espagnole au sujet d’un retour au FC Barcelone en prêt cet hiver. Que ce soit pour sa famille ou bien les finances du Barça, cette opération ne devrait pas voir le jour. Ce qui ne dérangerait pas le club culé pour une raison. Explications.

Entre le FC Barcelone et Lionel Messi, la longue histoire de 21 ans ne devrait pas reprendre à l’hiver 2024. Alors que l’Inter Miami pourrait manquer les Play-Offs de Major League Soccer, il est question d’un retour de Messi au Barça sous la forme d’un prêt de janvier à mars. Néanmoins, des sources ont affirmé à The Athletic dès l’été dernier que Messi avait alors exclu la possibilité de revenir au FC Barcelone et qu’il ne voudrait en aucun cas laisser sa famille de côté en cours de saison pour pouvoir retrouver le football européen.

Barcelone prépare son mercato hivernal… avec Vitor Roque

Pour ce qui est de la position du FC Barcelone sur la question, la priorité du mercato hivernal des dirigeants blaugrana serait de réussir à enregistrer Vitor Roque. Pour ce qui est de Lionel Messi, le Barça serait prêt à l’accueillir dans le cadre d’un match afin qu’il fasse ses adieux aux supporters comme il se doit par le biais d’un match dans le futur nouveau Camp Nou selon The Athletic.

Messi n’est pas revenu à Barcelone, voilà pourquoi