«Une sale période» : Il raconte son calvaire après son transfert au PSG

Arrivé libre au PSG cet été, Milan Skriniar sort d’une seconde partie de saison très compliquée à l’Inter à cause d’une blessure au dos l’éloignant des terrains plusieurs mois. La recrue parisienne est revenue sur cette période, estimant qu’il aurait dû se faire opérer plus rapidement afin d’être de retour plus vite.

Priorité du PSG dès l’année dernière, Milan Skriniar a finalement disputé une saison supplémentaire à l’Inter avant de filer libre dans la capitale. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’international slovaque, contraint de rester à l’écart des terrains durant plusieurs mois à Milan à cause d’une blessure au dos. Celle-ci ne l’a finalement pas empêché de rejoindre le PSG et d’enchaîner les matches avec sa nouvelle équipe. Interrogé par Prime Video , Skriniar s’est souvenu de cette période difficile.

Messi, Neymar, Mbappé... L'histoire se répète au PSG https://t.co/kkwP7KYmzx pic.twitter.com/FTbj3VgtHC — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« J’ai perdu cinq ou six centimètres de muscles »

« J’ai eu des problèmes avec un nerf sciatique et je peux dire que j’ai totalement « perdu » ma jambe gauche. J’ai perdu cinq ou six centimètres de muscles. C’était une sale période pour moi, pas facile, vraiment pas », confie le défenseur du PSG, qui affiche un regret sur sa position de l’époque.

« J'ai attendu trop longtemps avant de me faire opérer »