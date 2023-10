Il fait le bilan après son transfert du PSG

Thibault Morlain

Cet été, l'aventure parisienne s'est donc terminée pour Julian Draxler. A 30 ans, l'Allemand était invité à quitter le PSG, n'entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Et Draxler a fini par s'en aller. Aujourd'hui, il a entamé un nouveau défi du côté du Qatar. Pour autant, il garde un très bon souvenir de ses années passées au PSG.

Au même titre que la liste des arrivées, celle des départs au PSG cet été est également très longue. Le club de la capitale a totalement renouvelé son effectif, se séparant pour cela de nombreux indésirables. Julian Draxler fait notamment partie de ceux qui ont fait leurs valises. Recruté par le PSG en 2017, l'Allemand a été poussé vers la sortie et s'est engagé au Qatar avec Al-Ahli.

« Je pars maintenant en tant que père de famille adulte »

Julian Draxler et le PSG se sont donc séparés. Malgré la fin de cette aventure, l'Allemand retient beaucoup de positif de son passage dans la capitale française. Sur son compte Linkedin , Draxler a notamment écrit : « Tout d’abord, je repense à ce moment merveilleux à Paris : je suis arrivé en 2017 en tant que jeune homme et je pars maintenant en tant que père de famille adulte ».

« Je suis extrêmement reconnaissant envers le club »