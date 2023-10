Le RC Lens a trouvé son nouveau buteur, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens a perdu son leader offensif cet été. Meilleur buteur de la formation nordiste la saison dernière, Loïs Openda a rejoint le RB Leipzig, laissant un énorme vide sur le front de l'attaque. Pour le remplacer, les Sang et Or ont décidé de miser sur Elye Wahi. Un choix payant puisque le jeune attaquant a inscrit le but de la victoire face à Arsenal en Ligue des champions.

Le RC Lens a perdu bon nombre de ses cadres lors du dernier mercato estival. Seko Fofana a rejoint l'Arabie Saoudite, tandis que Loïs Openda a décidé de disputer la Ligue des champions sous les couleurs du RB Leipzig.

Transfert de dernière minute, le RC Lens lâche ses vérités https://t.co/jWYcKR1Jll pic.twitter.com/f4ds0CD5IU — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Le RC Lens a misé sur Wahi

Pour remplacer le buteur belge, le RC Lens a décidé de s'attacher les services d'Elye Wahi, âgé de 20 ans. Mais malgré son inexpérience en C1, le buteur parvient à tirer son épingle du jeu cette saison, comme face à Arsenal mardi soir. L'ancien attaquant de Montpellier a inscrit le but de la victoire et offert les trois points à son équipe (2-1).

Wahi à la place d'Openda, c'est validé