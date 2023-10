Mercato : Le FC Nantes a recruté un joueur avec «un énorme potentiel»

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à l'AJ Auxerre, Matthis Abline n'a pas réussi à convaincre Rennes de lui laisser une chance pour cette saison. A la recherche de temps de jeu, l'attaquant de 20 ans a donc de nouveau été prêté. Cette fois, il a pris la direction du FC Nantes et de l'effectif de Pierre Aristouy. Abline évoluera donc avec les Canaris cette saison. Un gros apport pour les Nantais ?

Afin d'éviter une nouvelle fin de saison délicate et une possible relégation, le FC Nantes s'est renforcé lors du dernier marché des transferts. Pierre Aristouy a pu compter sur différents renforts. Dans le secteur offensif, Matthis Abline est arrivé, lui qui a été prêté par Rennes. A 20 ans, l'attaquant français s'est déjà montré décisif depuis le début de la saison avec les Canaris et cela pourrait ne pas être terminé...

FC Nantes : Insulté, il lâche une étonnante réponse https://t.co/txs07glaEW pic.twitter.com/EqJfWL3eNy — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Il a le but dans la tête »

Ayant eu Matthis Abline sous ses ordres la saison dernière à Auxerre, Christophe Pelissier s'est confié sur le potentiel de l'attaquant français. Et c'est visiblement très prometteur : « Il a un énorme potentiel, ça, c'est acquis. Mais c'est un garçon un peu introverti, qui a un peu de mal à voir le verre à moitié plein, chez qui la frustration est assez rapide, pas forcément envers les autres mais envers lui-même. Il doit être plus ouvert, plus relâché, parce que les qualités intrinsèques, il les a. Il a le but dans la tête ».

Où jouera Abline la saison prochaine ?

Aujourd'hui, Matthis Abline est donc un joueur du FC Nantes. Mais quid de son avenir ? Si l'attaquant de 20 ans fait bonne impression, les Canaris ont la possibilité d'activer une option d'achat. Moyennant 6M€, le transfert pourrait ainsi être réalisé. Pour autant, c'est bien Rennes qui a le dernier mot concernant Abline. En effet, malgré cette possibilité qui existe pour le FC Nantes, les Rennais disposent également d'une clause de rachat et pourraient ainsi rapatrier Matthis Abline s'ils le souhaitent.