Deschamps interpelle une grosse recrue du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Attiré par le PSG durant le mercato estival pour 50M€, Ousmane Dembélé peine encore à se montrer efficace sous ses nouvelles couleurs. Et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a lâché ses vérités à ce sujet en passant un message à son attaquant.

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar cet été, le PSG a été obligé de renouveler une majeure partie de son secteur offensif, et Ousmane Dembélé a notamment été recruté à cet effet. L'attaquant tricolore est arrivé du FC Barcelone pour 50M€, et même s'il enchaine les matchs depuis le début de la saison, Dembélé fait preuve d'un manque d'efficacité criant face au but et n'a toujours pas inscrit la moindre réalisation sous le maillot du PSG.

Deschamps regrette le manque de précision de Dembélé

Interrogé en conférence de presse jeudi, au lendemain de la défaite du PSG contre Newcastle (4-1), Didier Deschamps a évoqué le malaise Dembélé : « Si en plus de tout ce qu'il fait très bien, cette capacité à éliminer, il ajoute une efficacité plus importante... Si on prend l'exemple du match, entre sa reprise du volée du pied gauche et sa frappe dans la surface, c'est deux bons gestes, ça se joue à quelques centimètres. Cela peut arriver qu'il ait un peu moins de précision dans le dernier geste ou dans la surface », indique le sélectionneur national.

« Il sait très bien qu'il a une marge de progression »