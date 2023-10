Le PSG lâche 50M€ sur le mercato, Deschamps monte au créneau

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ cet été en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé connaît des débuts mitigés au PSG. Bien qu'il n'ait rien perdu de sa vivacité et de sa capacité à déstabiliser ses adversaires en un contre un, l'ancien Rennais pêche dans le dernier geste, comme en témoignent ses statistiques quasiment nulles (1 passe décisive en 8 matches). Mais Didier Deschamps monte au créneau.

Le recrutement impressionnant du PSG ne convainc pas encore totalement. Notamment dans le secteur offensif. Et le fiasco sur la pelouse de Newcastle mercredi soir en était la parfaite démonstration. En effet, alors que Luis Enrique avait décidé d'aligner quatre attaquants, le club de la capitale s'est lourdement incliné (1-4) sans qu'aucun joueur offensif ne se distingue. Pas même Ousmane Dembélé dont la signature pour 50M€ avait pourtant suscité un grand enthousiasme. Comme depuis le début de saison, l'ancien ailier du FC Barcelone peine dans le dernier geste puisqu'il n'a toujours pas trouvé le chemin de filets, tandis qu'il n'a délivré qu'une seule passe décisive en huit matches. Mais Didier Deschamps n'est pas inquiet.

Deschamps défend Dembélé

Présent en conférence de presse afin de dévoiler sa liste pour les matches face aux Pays-Bas et l'Ecosse, le sélectionneur de l'équipe de France, a effectivement défendu Ousmane Dembélé : « Si en plus de tout ce qu'il fait très bien, cette capacité à éliminer, il ajoute une efficacité plus importante... Si on prend l'exemple du match hier, entre sa reprise du volée du pied gauche et sa frappe dans la surface, c'est deux bons gestes, ça se joue à quelques centimètres. Cela peut arriver qu'il ait un peu moins de précision dans le dernier geste ou dans la surface ».

«Il sait très bien qu'il a une marge de progression sur cet aspect»