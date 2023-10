L'OM évite une catastrophe pour ce transfert

Thomas Bourseau

Au cours du dernier mercato, l’OM a mené à bien diverses opérations dont le transfert d’Iliman Ndiaye. La recrue du club phocéen a avoué qui lui avait été difficile de quitter les Blades au moment où ils allaient retrouver la Premier League. D’autant plus qu’un nouveau contrat était sur le point d’être signé selon la presse anglaise.

Iliman Ndiaye (23 ans) a un parcours plutôt atypique. Natif de Rouen et supporter de l’OM, le milieu offensif sénégalais a pu revêtir les équipements de l’Olympique de Marseille le temps d’une saison lors de sa formation… avant d’aller parfaire sa formation au Sénégal et en Angleterre.

L’OM boucle un transfert à 17M€

En 2019, il signe un contrat professionnel à Sheffield United, club qu’il n’a quitté qu’une seule fois pour un prêt en 2020 à Hyde United. Joueur important des Blades la saison passée en Championship, Iliman Ndiaye a convaincu le président de l'OM, à savoir Pablo Longoria, de dégainer une offre de 17M€ hors bonus au pensionnaire de Premier League.

Ndiaye devait signer une prolongation de contrat à Sheffield United