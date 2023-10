Il refuse de signer, ça va plaire au PSG

Amadou Diawara

Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas renoncé à l'idée de recruter Victor Osimhen. En effet, le club de la capitale compterait retenter sa chance sur ce dossier. Et cela tombe plutôt bien, puisque Victor Osimhen refuserait de prolonger avec le Napoli, avec qui il est lié jusqu'au 30 juin 2025.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait souhaité s'offrir les services de Victor Osimhen. Toutefois, le club de la capitale n'a pas réussi à boucler ce dossier. Au final, Luis Campos a finalisé les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani au poste de numéro 9.

Mbappé, Dembélé… Luis Enrique monte au créneau après le naufrage du PSG https://t.co/c6ZNtrFbt4 pic.twitter.com/BVWy4zp4ZQ — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Osimhen ne veut plus prolonger avec le Napoli

Malgré les arrivées conjuguées de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, le PSG n'aurait pas tiré un trait sur Victor Osimhen. En effet, Luis Campos envisagerait de revenir à la charge pour le buteur du Napoli en 2024. Et heureusement pour le conseiller football du PSG, Victor Osimhen ne compterait pas prolonger avec les Azzurri .

Aucun accord entre Osimhen et Naples