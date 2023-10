L’OM recale un «génie» sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM et Roberto De Zerbi vont bien se découvrir, mais en tant qu’adversaires ce jeudi. Désormais à Brighton, l’entraîneur italien avait été ciblé par Pablo Longoria qui avait finalement porté son choix sur Igor Tudor à l'été 2022. Un mal pour un bien pour De Zerbi, reconnaissant sa déception de ne pas filer à Marseille mais qui fait aujourd’hui l’unanimité dans son club.

Roberto De Zerbi va bien diriger un match au Vélodrome, mais en tant qu’adversaire, avec Brighton ce jeudi pour la deuxième journée de Ligue Europa. A l’été 2022, l’Italien était ciblé par l’OM pour prendre la succession de Jorge Sampaoli, mais le dossier n’avait finalement pas été plus loin. Une aubaine pour Brighton, où De Zerbi fait l’unanimité comme l’explique Darren Tulett, journaliste mais également supporter depuis son plus jeune âge de la formation anglaise.

« J’entends Pep Guardiola parler de lui comme si c’était un génie »

« C’est vrai, Brighton joue bien. Déjà, avec Graham Potter, c’était intéressant. Mais Roberto De Zerbi, c’est un autre niveau. J’entends Pep Guardiola parler de lui comme si c’était un génie. Il est en admiration devant ce qu’il essaye de mettre en place , s'extase le journaliste de beIN SPOTS originaire de la ville de Brighton, interrogé par Ouest-France . C’est un jeu à risque. Contre Aston Villa, on s’est fait avoir. On voulait sortir le ballon comme d’habitude, ça n’a pas marché et on a pris six buts. Les supporters préfèrent regarder l’équipe jouer comme ça, avec la passion qu’elle dégage. On vit un rêve éveillé. On a plus de victoires que de défaites, que ça continue comme ça. »

L'OM lui dit non au mercato, les raisons sont dévoilées https://t.co/t9NqmswecE pic.twitter.com/PQpPOsv2x1 — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

De Zerbi « triste » de ne pas aller à l’OM

Une passion et du beau jeu qui auraient à coup sûr séduit le public marseillais, toujours nostalgique du passage de Marcelo Bielsa sur le banc. Roberto De Zerbi était en tout cas disposé à poser ses valises sur la Canebière, lui qui a quitté le Chakhtar Donetsk au début de l’été 2022 après l’invasion russe de l’Ukraine. « J'ai eu la possibilité de venir ici et pour moi c'était une belle opportunité, mais nous n'avons pas trouvé d'accord avec le club , a confié le technicien de 44 ans à la veille d’affronter l’OM avec Brighton. J'étais triste car ce stade, ces supporters étaient une grosse motivation pour moi. Mais au final, ce n'était peut-être pas plus mal pour moi parce que j'ai retrouvé ensuite une autre grosse équipe, un grand stade et je vis une belle expérience à Brighton. »

Pourquoi Longoria ne l'a pas retenu ?