La vente de l’OM bouclée grâce à un milliardaire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'OM traverse une crise sportive, les rumeurs autour de son avenir se font nombreuses. Certaines sources évoquent un changement de propriétaire dans les prochaines semaines. Sponsor principal de l'OM, le groupe CMA CGM serait pleinement impliqué dans cette opération et rechercherait des investisseurs. Le futur de Frank McCourt semble plus qu'incertain.

Les supporters de l'OM ont vibré ces derniers jours. Non pas à cause de la prestation de leur équipe, battue encore par l'AS Monaco samedi dernier (défaite 3-2), mais en raison des rumeurs autour de Frank McCourt. Selon certains journalistes, il serait sur le point de passer la main. Un départ, qui pourrait précipiter l'arrivée de Zinédine Zidane dans un rôle de manager général selon France-Bleu Provenc e. « Deal club acté, il ne reste plus que l'étape convention supporters normalement, avant feu d'artifices. Mais ils devront raconter l'histoire en mode résumé express, donc c'est ce qui se passe actuellement. Bazar médiatique élevé » a lâché par exemple Thibaud Vézirian. Mais qui sera le prochain patron de l'OM ? On se dirigerait vraisemblablement vers des investisseurs saoudiens. Pas de Rodolphe Saadé, homme d'affaires implanté à Marseille et patron du groupe CMA CGM.

Il quitte l’OM et fait son mea-culpa https://t.co/Du05wyuqFb pic.twitter.com/NHUH5iPFSb — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Saadé n'achètera pas l'OM, mais...

« J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droit de Jacques Saadé. Il m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais. Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM » avait lâché Daniel Riolo sur RMC.

Le groupe CMA CGM rechercherait des investisseurs