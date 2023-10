Un attaquant a besoin d'aide, le PSG est prévenu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été au PSG pour environ 90M€, Randal Kolo Muani peine toutefois à retrouver son meilleur rendement. Il faut dire que l'attaquant français a débarqué dans les dernières heures du mercato et a donc besoin d'encore un peu de temps pour son adaptation. Cependant, Oliver Glasner, son ancien entraîneur à l'Eintracht Francfort, estime que l'ancien Nantais a besoin de soutien dans le jeu.

Recruté pour quasiment 90M€, Randal Kolo Muani n'a pas encore totalement justifié l'investissement consenti par le PSG. Son utilisation, dans l'axe ou sur un côté, peut d'ailleurs poser question. Mais Oliver Glasner, son ancien entraîneur à l'Eintracht Francfort, assure qu'il est bien meilleur dans une position d'avant-centre, mais pas seul.

Glasner donner ses conseils pour Kolo Muani

« En Bundesliga, il y a certaines rencontres où nous avons affronté onze défenseurs. Je n'ai pas eu la sensation que ça a gêné Randal plus que ça. C'est un attaquant qui est bon de la tête également, donc il peut être à la réception des centres, mais il doit arriver lancé », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Randal est un attaquant qui a besoin de soutien»