Vente OM : Ça chauffe en coulisses !

Depuis le début de la saison, le groupe CMA CGM est devenu le sponsor principal de l'OM. Certains ont prêté des ambitions plus fortes à son patron Rodolphe Saadé, mais ce dernier ne compte pas, par exemple, prendre la succession de Frank McCourt à la tête du club phocéen. Toutefois, il donnerait de sa personne pour amener de nouveaux investisseurs à Marseille.

Vendra ou ne vendra ? Le flou entoure toujours le dossier lié à la vente de l'OM. Frank McCourt répète qu'il n'a pas l'intention de se séparer du club marseillais, mais de plus en plus de sources évoquent des négociations en coulisses avec l'Arabie Saoudite, et non pas avec Rodolphe Saadé, le dirigeant du groupe CMA CGM, sponsor principal de l'OM.

« Saadé n’achètera jamais l’OM »

« J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droit de Jacques Saadé. Il m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais. Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM » avait lâché Daniel Riolo il y a quelques semaines.

Rodolphe Saadé souhaiterait amener de nouveaux investisseurs