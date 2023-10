PSG : Transfert à 222M€, le record de Neymar va tomber

Thibault Morlain

En 2017, le PSG a écrit l'histoire du football. En effet, le club de la capitale n'avait pas hésité à lever la clause libératoire de Neymar, alors fixée à 222M€, pour le faire venir du FC Barcelone. Un transfert record qui tient encore aujourd'hui, Neymar est le joueur le plus cher du monde. Mais voilà que d'ici quelques mois, cela pourrait être de l'histoire ancienne...

Lors du dernier mercato estival, Neymar est devenu le transfert le plus onéreux du championnat saoudien. Débarqué en provenance du PSG, le Brésilien a été acheté par Al-Hilal pour 90M€. Voilà un nouveau record pour Neymar, qui détient déjà celui du joueur le plus cher de l'histoire du football. Mais l'Arabie Saoudite l'a montré, elle n'a pas peur de lâcher de gros montant pour recruter. Et pour voilà que cela pourrait prochainement faire qu'un nouveau record de transfert soit établi.

Le PSG avait d'autres plans pour le transfert de Messi https://t.co/fAwdKw79tH pic.twitter.com/Ag6dsvghb6 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Neymar est toujours le joueur le plus cher de l'histoire

« Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire en 2017 et d'un côté, c'est un petit peu étonnant que nous n'ayons pas encore vu ce record être battu avec de si nombreux joueurs qui bougent pour énormément d'argent et des clubs qui dépensent plus que jamais. Est-ce que ça pourrait changer maintenant que les clubs saoudiens sont entrés sur le marché ? Comme je l'ai rapporté durant l'été, Al Hilal aurait pu le faire s'ils avaient signé Mbappé puisqu'ils ont fait une offre record de 300M€ pour le joueur. Il n'est pas parti donc Neymar a conservé son record un peu plus longtemps », a d'abord expliqué Fabrizio Romano pour CaughtOffside .

« Il se peut que nous voyons le record être battu d'ici un ou deux ans »