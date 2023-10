Loin du PSG, Neymar hallucine !

Pierrick Levallet

Loin du PSG, Neymar peut assister à des scènes surréalistes avec Al-Hilal. Alors que le pensionnaire de Saudi Pro League doit se déplacer en Iran pour la Ligue des champions asiatique, la pelouse du stade qui doit accueillir la rencontre est dans un état déplorable. Et Neymar s'est montré amusé par la situation.

Cet été, Neymar a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Ne se sentant plus désiré au PSG, club qu’il a rejoint en 2017, le Brésilien a fait ses valises et a signé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Là-bas, la star de 31 ans y a signé un contrat en or. Mais désormais loin du football européen, l’international auriverde a pu assister à une scène surréaliste ces dernières heures.

🚨🚨🚨Le stade Azadi qui va accueillir la rencontre entre Nassaji et Al Hilal mardi prochain !!!! CATASTROPHIQUE 😳pic.twitter.com/i2nJYWgRwD — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 1, 2023

Scène surréaliste en Iran avant le match d'Al-Hilal

Pour le compte de la Ligue des champions asiatique, Al-Hilal se déplace en Iran pour affronter le Nassaji Mazandaran FC ce mardi. Et une vidéo présentant l’état de la pelouse a presque choqué le monde entier. On peut y voir plusieurs hommes en train d’associer plusieurs carrés de pelouse ensemble, et le terrain semble particulièrement abîmé.

Neymar se montre amusé par la situation