OM : Il envoie un avertissement à Gattuso

L'OM a brillé ce dimanche. Face au Havre, le club phocéen a retrouvé le goût de la victoire. La première pour Gennaro Gattuso, arrivé à Marseille il y a seulement quelques jours. Ancien joueur de l'OM, Adil Rami a apprécié le style de jeu déployé par la formation, mais a également fait preuve de prudence.

Gennaro Gattuso peut lever les mains au ciel. Son équipe est parvenue à battre Le Havre à domicile ce dimanche (3-0). Une première victoire pour le technicien italien, qui a pris la place de Marcelino sur le banc seulement depuis quelques jours. Ancien membre de l'OM, Adil Rami a salué la prestation de la formation phocéenne.

Rami s'enflamme pour l'OM de Gattuso

« Je suis content. J'ai l'impression que Marseille m'écoute. C'est exactement le Marseille que j'avais envie de voir. Cette victoire va leur faire du bien » a déclaré Adil Rami au micro de Prime Vidéo . Mais le champion du monde 2018 fait preuve de prudence.

« Un excès de confiance, et boom »