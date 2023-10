Zidane déniche une star pour le Real Madrid, il raconte

Thomas Bourseau

David Beckham pourra se vanter d’avoir fait partie de l’équipe des galactiques du Real Madrid entre 2003 et 2007. D’ailleurs, c’est Zinedine Zidane qui l’a incité à rejoindre le club merengue au cours d’une rencontre face à Manchester United. Beckham s’est livré sans détour par le biais de son documentaire Netflix.

David Beckham a tout gagné à Manchester United, est entré dans la légende du football anglais avant de briller aux côtés des étoiles du football européen au Real Madrid. Et cette belle période, Beckham la doit en grande partie à Zinedine Zidane.

«Il m'a serré la main et m'a dit : 'Tu viens à Madrid ?’»

C’est du moins le discours que l’ancien milieu latéral a tenu lors de son documentaire diffusé sur Netflix . L’Anglais explique qu’au terme d’un match entre Manchester United et le Real Madrid, Zinedine Zidane avait planté la graine madrilène dans son esprit. « Zidane m'a approché. Il ne parle pas beaucoup anglais. Il m'a serré la main et m'a dit : 'Tu viens à Madrid ?' J'ai dit : 'Est-ce que Zizou vient de me dire ça ?'. J'adore ce moment ».

Ferguson voulait envoyer Beckham au Barça…

Vient alors l’été 2003 qui a sonné le glas d’une aventure de onze saisons chez les professionnels pour David Beckham à Manchester United. Sir Alex Ferguson avait trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Beckham. Ce dernier s’y est refusé et a finalement choisi le Real Madrid comme expliqué lors d’une interview avec le producteur Ben Winston et dans des propos rapportés par talkSPORT .

…il a choisi le Real Madrid