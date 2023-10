L’OM reçoit une visite surprise !

Thomas Bourseau

Ce dimanche, l’OM recevait Le Havre au Vélodrome. Un match remporté aisément par les hommes de Gennaro Gattuso (3-0). Une belle attraction a eu lieu dans les coulisses du Vélodrome avec la présence de Cédric Doumbé notamment, qui a récemment été le foudroyant vainqueur de son combat avec Jordan Zebo.

L’OM est enfin parti avec Gennaro Gattuso. En effet, après deux premières plutôt encourageantes dans le contenu des matchs bien qu’ils se soient soldés par une défaite à Monaco (3-2) et un nul à l’occasion de la réception de Brighton jeudi (2-2), l’Olympique de Marseille a signé sa première victoire ce dimanche.

L’OM déroule à domicile face au Havre

En effet, face au Havre, l’OM a déroulé avec notamment le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 pour le club phocéen cette saison, servi par Amine Harit. Après la victoire (3-0), les joueurs de l’OM ont eu un invité de marque dans les couloirs du Vélodrome en la personne de Cédric Doumbé.

Merci @Amine_000 ⚽️ 🇲🇦 pic.twitter.com/JCDykGSKfM — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) October 8, 2023

Cédric Doumbé dans les couloirs du Vélodrome avec Amine Harit