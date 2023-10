L’OM sort de la crise, l’entraîneur interpelle les supporters

Jean de Teyssière

Face au Havre ce dimanche, l'OM est-il sorti de la crise dans laquelle le club était plongé depuis plus de trois semaines ? La crise institutionnelle, qui avait conduit au départ de Marcelino avait été suivie d'une crise sportive, ou les résultats n'étaient pas positifs. Face au promu havrais, l'OM a gagné son premier match depuis le 26 août (3-0) et sort la tête de l'eau. L'entraîneur, Gennaro Gattuso, était évidemment heureux et a remercié ses supporters d'avoir été présents.

L'OM est sorti de la crise sportive dans laquelle le club était plongé. Depuis le 26 août et une victoire en Ligue 1 face à Brest, les hommes de Gennaro Gattuso n'avaient plus réussi à remporter un seul match. Face à Brighton ce jeudi, les Marseillais ont été rattrapés dans les derniers instants après avoir mené 2-0 à la mi-temps (2-2 score final). Cette fois-ci, face au Havre, l'OM n'a pas été rattrapé et a même gagné 3-0.

«Il fallait bien gérer la profondeur et on l’a fait»

À l'issue du match entre l'OM et Le Havre, Gennaro Gattuso, l'entraîneur marseillais, analysait la rencontre au micro de Prime Video : « On a joué contre une équipe du Havre qui utilisait la profondeur. On ne peut pas presser haut avec une équipe comme ça, sinon il y a beaucoup d’espace entre les joueurs. Il fallait bien gérer la profondeur et on l’a fait. »

«J'aimerais remercier les supporters qui ont fait le déplacement»