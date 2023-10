OM : Deschamps le snobe, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Un an après, Jonathan Clauss s’apprête à retrouver l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale. L’année dernière alors qu’il pensait y participer, le latéral droit de l’OM n’avait finalement pas été sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Un épisode sur lequel est revenu l’international français.

Pour la première fois depuis le mois de septembre 2022, Jonathan Clauss va se rendre à Clairefontaine lors de la prochaine trêve internationale. L’international français (6 sélections) de l’OM va retrouver l’équipe de France, un an après avoir raté la Coupe du monde au Qatar.

Une star de Deschamps fait le buzz, il n’en revient pas https://t.co/bynL0Y2Ypn pic.twitter.com/s2NSmARq3g — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«La non-convocation pour la Coupe du monde a laissé un peu de traces»

« La non-convocation pour la Coupe du monde a laissé un peu de traces, surtout sur le moment. Je n'ai pas été sélectionné, ils sont arrivés en finale, c'était malgré tout peut-être un bon choix de sa part à ce moment-là. J'étais déçu, je ne le suis plus. Je rebondis et on passe à autre chose », a déclaré Jonathan Clauss, dans un entretien accordé à Téléfoot .

«Je sais que je l'ai rendu malheureux»