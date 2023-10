Polémique à l’OM, un joueur de Gattuso monte au créneau

Jean de Teyssière

Amine Harit a dû connaître une grosse frayeur face à Brighton jeudi, en Ligue Europa (2-2). Avant l'heure de jeu, Tariq Lamptey, le latéral gauche de Brighton, a en effet écrasé la cheville d'Amine Harit, se tordant de douleur. Plus de peur que de mal pour le Marocain qui terminera le match. Mais ses stigmates sont impressionnantes et le carton rouge aurait pu sanctionner ce geste.

Quasiment un an jour pour jour après sa terrible blessure au genou et sa rupture du ligament croisé, l'attaquant de l'OM, Amine Harit, aurait pu vivre un nouveau coup dur face à Brighton. La cheville en sang après le match, l'international marocain est finalement apte à jouer face au Havre ce dimanche mais déplore l'absence de sanction.

La cheville d'Harit fait beaucoup réagir

A l'issue du match face à Brighton, l'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso évoquait le violent coup reçu par Amine Harit : « J e n'aime pas parler sur l'arbitre, c'est un travail difficile. Je pense que s'il y a une erreur c'est plus de la VAR parce qu'elle voit la faute sur Harit si l'arbitre ne l'a pas vu. »

«Choqué», on enrage pour une raison étonnante à l'OM https://t.co/S2XtzgshBK pic.twitter.com/847lfV6jpA — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

«Quand on revoit les images, on doit corriger cette grosse erreur»