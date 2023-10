L’OM vise du lourd et annonce la couleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plus d’un mois après sa dernière victoire, l’OM espère enfin retrouver le chemin du succès dimanche au Vélodrome contre Le Havre. Un succès primordial aux yeux de Gennaro Gattuso et Amine Harit, les deux hommes étant présents en conférence de presse à la veille de la 8e journée de Ligue 1.

Si l’Olympique de Marseille affiche du mieux dans le jeu, cela ne se ressent pas encore dans les résultats. Le club phocéen n’a plus gagné depuis le 26 août et la réception de Brest (2-0). Dimanche contre Le Havre, Gennaro Gattuso espère ainsi décrocher ce premier succès qui permettra à l’OM de se relancer dans cette saison, trois jours après le nul concédé au Vélodrome face à Brighton (2-2). Trois points cruciaux pour l’Italien.



« Je donnerais mes deux bras pour la victoire »

« Evidemment que je donnerais mes deux bras pour la victoire demain , a-t-il lancé en conférence de presse, relayé par La Provence. La victoire est primordiale, j'espère que ça arrivera, même si ce ne sera pas simple. Avec les trois points, l'ambiance serait différente dans le vestiaire, ça nous aiderait à l'entraînement pour bien travailler pendant la trêve », a confié Gennaro Gattuso en conférence de presse.

« On a la possibilité de se relancer à la maison »