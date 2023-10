Gattuso annonce une hécatombe à l’OM

Arnaud De Kanel

Les pépins physiques s'enchainent à l'OM ces dernières semaines. Jeudi, face à Brighton (2-2), Jordan Veretout a été contraint de céder sa place sur blessure tandis que Samuel Gigot s'est blessé juste avant la rencontre. Geoffrey Kondogbia, absent depuis le match contre l'Ajax, et Joaquin Correa sont également à l'infirmerie comme l'a confirmé Gennaro Gattuso ce samedi en conférence de presse.

L'OM est visiblement passé à côté de sa préparation physique cet été. Les Olympiens flanchent souvent à l'heure de jeu comme face à Brighton jeudi. D'ailleurs, Jordan Veretout est sorti sur blessure jeudi face aux Seagulls , tout comme Joaquin Correa. Un peu avant le coup d'envoi, c'est Samuel Gigot qui devait renoncer à tenir sa place en raison d'un pépin physique. Gennaro Gattuso ne s'est pas montré rassurant sur l'état de santé de ces trois joueurs.

Gattuso en colère après la préparation physique

Jeudi, le nouveau coach de l'OM avait fait part de son mécontentement concernant la condition physique de ses joueurs. Visant Marcelino, Gennaro Gattuso avait alors déclaré : « Il faut qu'on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment. (..) J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes. Je tiens vraiment à remercier mon équipe pour l'effort qu'elle est en train de faire. C'est nouveau pour eux, ça ne peut pas se faire en une semaine. Il faut qu'on croie dans ce qu'on fait et si l'on travaille sur l'aspect physique, on va y arriver. » Ce samedi, le champion du monde 2006 a donné des nouvelles de ses blessés.

«On ne peut rien n'y faire»