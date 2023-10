«Choqué», on enrage pour une raison étonnante à l'OM

Pierrick Levallet

Après son match nul de ce jeudi, l'OM reçoit Le Havre ce dimanche. Le club phocéen aura l'opportunité d'enrayer sa série noire de six matchs sans la moindre victoire. Cependant, l'horaire de la partie ne plaît pas à tout le monde chez les Marseillais. Amine Harit l'a d'ailleurs bien fait savoir en conférence de presse ce samedi.

Ce jeudi, l’OM a une nouvelle fois été tenu en échec au Vélodrome. Le club phocéen n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre Brighton. Et ce dimanche, les hommes de Gennaro Gattuso retrouveront la Ligue 1 puisqu’ils reçoivent Le Havre à 13 heures. L’horaire de la rencontre ne plaît d’ailleurs visiblement pas au vestiaire de l’OM, comme Amine Harit l’a fait savoir.

«Le repos n'a pas d'importance visiblement»

« J'étais choqué de jouer à 13 heures, d'autres équipes auraient pu jouer à cette heure-là, ce n'est pas logique. Le repos n'a pas d'importance visiblement » a lancé le joueur de l’OM en conférence de presse ce samedi. Malgré son mécontentement, la formation olympienne devra malgré tout faire avec.

L'OM est en pleine série noire

D’ailleurs, l’OM doit essayer de mettre un terme à sa série noire. Cela fait maintenant six rencontres que les Marseillais n’ont plus goûté à la victoire. Le dernier succès des Olympiens remonte au 26 août (2-0 contre Brest). Reste à voir si Gennaro Gattuso et les joueurs de l’OM sauront inverser la tendance ce dimanche contre Le Havre.